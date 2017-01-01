المعلم بعد لقائه ولايتي: الهدنة خطوة نحو حوار سوري سوري دون أي تدخل خارجي
مقتل تسعة أشخاص جراء تفجيرين إرهابيين نفذهما انتحاريان في بغداد
الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يتسلم مهامه رسميا ويدعو لجعل 2017 عاما للسلام
القضاءعلى العشرات من إرهابيي “داعش” وتدمير عتاد في دير الزور وريف حمص
مجلس الأمن الدولي يتبنى مشروع القرار الروسي بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية
الرقة المحافظة السبية.. عام آخر على النقاب
محادثات أستانا في 23 الجاري.. وومرتزقة «الحر» يشوشون عليها
توقيف رئيس مجلس مدينة بانياس ونائبه ومدير الشؤون الفنية ورئيس قسم الرخص
إرهابيان انتحاريان يفجران نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري بطرطوس
توضيحات بشأن تضرر نبع الفيجة
مقتل 27 شخصا في تفجير إرهابي مزدوج بإحدى أسواق بغداد
اليابان ترفض إدانة الدول الغربية لروسيا على خلفية مواقفها من سورية
المياه تعود تدريجياً إلى محطات التعقيم والضخ في مدينة حلب
أسوأ 10 تصريحات لمسؤولي حكومة خميس
سوريا: هدنة صامدة.. ودمشق وحلب بلا ماء

الإنفلونزا شرس على الرجال ولطيف مع النساء

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن بعض الفيروسات كالإنفلونزا تكون أكثر شراسة عندما تصيب الرجال، في حين تكون لطيفة مع النساء، وأجرى الدراسة باحثون في كلية العلوم البيولوجية بجامعة رويال هولواي البريطانية.
واستخدم الباحثون نماذج رياضية في المختبر، لكشف السر ورأى أن الفيروسات تخلف عدداً أكبر من الوفيات بين الرجال أكثر من النساء، واكتشف الباحثون أن بعض أنواع الفيروسات تكون أقل حدة عند النساء منها عند الرجال، بسبب الاختلافات بين النساء والرجال في نظام المناعة والهرمونات، إلا أنهم كشفوا أن هناك ضرراً لهذه الخاصية عندما يصيب الفيروس النساء الحاملات، إذ يساعده ذلك على الانتشار والانتقال إلى الجنين في الرحم أو أثناء وقت الولادة أو في فترة الرضاعة، وبذلك يحافظ الفيروس على بقائه ويزيد فرصة انتقاله للمواليد.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.