الإنفلونزا شرس على الرجال ولطيف مع النساء

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن بعض الفيروسات كالإنفلونزا تكون أكثر شراسة عندما تصيب الرجال، في حين تكون لطيفة مع النساء، وأجرى الدراسة باحثون في كلية العلوم البيولوجية بجامعة رويال هولواي البريطانية.

واستخدم الباحثون نماذج رياضية في المختبر، لكشف السر ورأى أن الفيروسات تخلف عدداً أكبر من الوفيات بين الرجال أكثر من النساء، واكتشف الباحثون أن بعض أنواع الفيروسات تكون أقل حدة عند النساء منها عند الرجال، بسبب الاختلافات بين النساء والرجال في نظام المناعة والهرمونات، إلا أنهم كشفوا أن هناك ضرراً لهذه الخاصية عندما يصيب الفيروس النساء الحاملات، إذ يساعده ذلك على الانتشار والانتقال إلى الجنين في الرحم أو أثناء وقت الولادة أو في فترة الرضاعة، وبذلك يحافظ الفيروس على بقائه ويزيد فرصة انتقاله للمواليد.

وكالات