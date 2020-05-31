الإندبندنت: لا منطق يحمل العالم على تفهم قرار ترامب بقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية

رأت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية في وقت يتفشى فيه وباء فيروس كورونا في بلاده بأنه قرار “غير منطقي”.



وقالت الصحيفة في تعليق للكاتبة كولين دروري نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم إنه “لا منطق يحمل العالم على تفهم هذا القرار” مشيرة إلى أنه يأتي في محاولة للتغطية على فشل إدارة ترامب باحتواء تفشي الفيروس في البلاد.

وأوضحت بهذا الصدد أنه “نظراً لحجم تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة فإن القرار يبدو ليس أقل من محاولة لإعادة تركيز الانتباه بعيداً عن كيفية معالجة ذلك”.



وسلطت الصحيفة الضوء على الإدانات العالمية الواسعة لقرار ترامب مشيرة إلى أن أحد أطباء الأورام البريطانيين البارزين اعتبر أنه “لا يوجد منطق في قرار الرئيس الأمريكي بقطع الروابط مع المنظمة الدولية” فيما وصفه وزير الصحة الألماني ينس سبان بأنه خطوة “مخيبة للآمال” وسط انتشار الوباء العالمي.



كما نقلت الصحيفة عن الدكتور ستيفين جريفين الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ليدز قوله إن قطع العلاقة مع المنظمة الدولية “ليس له معنى في خضم أزمة عالمية يفترض أن تواجه بجبهة دولية موحدة للتعامل معها” بينما قالت جيل كارسون استشاري الأمراض المعدية في جامعة أكسفورد إن “الوقت حان للتضامن والوقوف معا لإنهاء الوباء بأسرع ما يمكن لإنقاذ الأرواح”.



جدير بالذكر أن رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أكد أول أمس الجمعة أنه لا يوافق على قرار الرئيس ترامب بإنهاء عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن سحب التمويل الأمريكي والعضوية في منظمة الصحة العالمية يمكن أن يضر بجهودها لتنسيق العمل على التوصل للقاح للفيروس، وكذلك عملها على الفيروسات الأخرى التي يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.