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الإندبندنت: الدول الغربية تحرص على إبقاء الحرب في اليمن حرصاً على المكاسب الاقتصادية

أكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير نشرته اليوم بأن الدول الغربية تحرص على إبقاء الحرب في اليمن مستعرة حرصاً على المكاسب الاقتصادية.

ويشير التقرير إلى أن الصراع في اليمن هو أكثر الصراعات في العالم قابلية للحل السريع لو “أخلصت القوى الدولية والغربية النوايا بدلاً من تجاهل الأمر وكأن لم يكن، فاليمن ليس مثل سورية والعراق وليبيا التي تعد محط اهتمام القوى الدولية الكبرى”.

ويضيف التقرير أن جميع القوى المتحاربة في اليمن أكدت رغبتها في تقاسم السلطة، فليس هناك طرف عاقل يمكن أن يظن أن بإمكانه حكم هذه الدولة الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية بمفرده.

ويطالب التقرير بتخيل وضع اليمن الآن إذا كانت السعودية قد استثمرت نصف الأموال التي أنفقتها خلال السنوات الخمس الماضية في الحرب هناك في تطوير التعليم والمشروعات الزراعية.

ويضيف التقرير أن القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، تحرص على استمرار الحرب لأنها تبيع المزيد من الأسلحة بشكل دوري للسعودية، وهو ما يوفر غطاء دبلوماسياً لاستمرار الصراع في اليمن