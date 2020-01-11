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الإندبندنت: الإسرائيليون لا يريدون لعب دور مخلب أمريكا في الشرق الأوسط أكثر من ذلك

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية مقالاً للكاتب “الإسرائيلي” إيتان نشين بعنوان “الإسرائيليون لايريدون لعب دور مخلب أمريكا في الشرق الأوسط أكثر من ذلك”، ويعكس التقرير حالة من الخوف لدى الإسرائيليين بسبب سياسات أمريكا العدائية في المنطقة.


ويقول الصحفي إن “الإسرائيليين” قد عانوا كثيراً بسبب لعب هذا الدور مستشهداً بطفولته التي يقول إنه قضاها متنقلاً بين المخابئ خوفاً من تبعات التصرفات الأمريكية مع العرب.

ويضيف “نشين” أنه كلما خرجت أمريكا بقرار متعلق بالشرق الأوسط يقوم الإسرائيليون بإعداد أنفسهم لمواجهة المجهول، مضيفاً أنه بعد التصعيد الأمريكي-الإيراني هذا الأسبوع لم يكن مفاجئاً أن تهدد إيران بتدمير حيفا كجزء من ردها على الولايات المتحدة.

ويشير نشين إلى أن الكيان الإسرائيلي معروف بأنه أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة كما أن السياسات الأمريكية متوائمة معها إلى حد كبير حتى أنه عندما تقوم مظاهرات ضد الولايات المتحدة في منطقة في العالم يتم إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي معاً.


ويقول نشين “بالنسبة لإسرائيل فإنها يجب أن تخرج من ظل الولايات المتحدة إن كانت ترغب في تأكيد وجودها في المنطقة، وأن بعض الإسرائيليين لا يؤيدون السياسات العسكرية والقومية التي ينتهجها قادتنا المنتخبون”.


تجدر الإشارة إلى أن حالة من التوتر خيمت على أوساط الكيان الإسرائيلي بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال الفريق قاسم سليماني خوفاً من الرد على الكيان عقب الحادثة.