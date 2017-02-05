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الإمارات تقر بمقتل أحد جنودها المشاركين في العدوان على اليمن

أقرت الإمارات بمقتل أحد جنودها المشاركين في العدوان الذي يقوده نظام بني سعود على اليمن دون تحديد الزمان والمكان.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قولها “إن أحد الجنود الإماراتيين المشاركين في قوات التحالف قتل في اليمن” دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت الإمارت أعلنت في أيلول الماضي مقتل أحد جنودها في اليمن.

يشار إلى أن أكبر حصيلة قتلى للقوات المعتدية على اليمن سجلت في شهر أيلول 2015 عندما قتل نحو 100 من عناصر القوات السعودية والإماراتية بينهم ضباط كبار من جراء استهداف معسكرهم بصاروخ من قبل الجيش اليمني .

ويقود نظام بني سعود منذ نحو سنتين عدوانا على اليمن خلف آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية في البلاد.

وكالات

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