الإمارات تسمح لـ “الإسرائيليين” دخول أراضيها بجوازاتهم دون ترتيبات!

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن الإمارات ستسمح لأول مرة بدخول “الإسرائيليين” إلى أراضيها، بجوازاتهم “الإسرائيلية” دون أي ترتيبات خاصة، وذلك خلال مشاركتهم في معرض الابتكارات الدولية “اكسبو أبو ظبي 2020”.



ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن “المشاركة الإسرائيلية في المعرض الذي يعتبر بمكانة أولمبياد للتطور والابتكارات ستستمر 6 أشهر، وسيخصص لإسرائيل كباقي المشاركين جناحاً خاصاً بالمعرض في مدينة أبو ظبي التي يأتيها الملايين سنوياً، وسيتم فيه استعراض الابتكارات والتقنيات الإسرائيلية الأكثر تقدماً وتطوراً”.



ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين في إدارة المعرض المذكور تأكيدهم أن “السلطات الإماراتية تنوي السماح للإسرائيليين بزيارة البلاد والمشاركة في المعرض بحرية تامة”، وسط الحديث عن وجود اتصالات بين الجانبين بخصوص هذا الشأن.



وقال مسؤول آخر للصحيفة: “معرض إكسبو يمكن أن يكون النموذج الذي سيتم من خلاله السماح للسياح الإسرائيليين زيارة البلاد، لكن بعد إغلاق المعرض، السلطات الإماراتية ستترك الأبواب مفتوحة للسياح الإسرائيليين أيضاً”.



من جهته، نائب مدير السياحة في إمارة رأس الخيمة محمد خاطر، قدم التحية لـ “الإسرائيليين باللغة العبرية، وقال أمس الثلاثاء: “يمكنهم زيارة إكسبو واعتقد أنهم سوف يتمكنون من الزيارة أيضاً بعد المعرض.. يوجد بالفعل الآن بضع مئات من الإسرائيليين يزورون البلاد، وسنكون سعداء باستضافتهم جميعاً”.



وكانت قد نقلت الصحيفة المذكورة عن مسؤول أمريكي مقرب من السلطات الإماراتية توضيحه أن “السلطات الإماراتية من الممكن أن تفتح أبوابها للإسرائيليين.. ومن المتوقع أن تكون هناك تسهيلات على إجراءات دخولهم للبلاد والسماح لأصحاب الجوازات الإسرائيلية زيارة الإمارات عن طريقها، دون ترتيبات خاصة”.



يذكر أن هذه المرحلة تشهد تطورات ملفتة بطبيعة علاقات بعض الدول العربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد كشفت في شهر آب الفائت، عن مشاركة الولايات المتحدة في محادثات سرية بين الإمارات و”إسرائيل”، تهدف إلى توسيع التعاون والتبادل العسكري والاستخباري بين الطرفين.