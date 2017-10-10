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الإمارات ترحّل عائلات سورية بتهمة «التعامل مع قطر»

كشفت مواقع إخبارية قطرية ترحيل السلطات الإماراتية «أكثر من 70 عائلة سورية بتهمة التعامل والتواصل مع الدوحة»، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب قيام عدد من تجار التجزئة والجملة السوريين بتصدير البضائع إلى قطر.الإمارات ترحّل عائلات سورية بتهمة «التعامل مع قطر»

ونقلت التقارير عن «مصادر» استدعاء أبو ظبي لسوريين منحدرين من مدينة درعا، وإبلاغهم بأنهم «أشخاص غير مرحّب فيهم» على الأراضي الإماراتية، وتبعا لذلك عليهم المغادرة «خلال مدّة أقصاها 24 ساعة». وفيما لم تقدّم السلطات أي توضيح لأسباب أو دوافع الطرد السريع، أكّدت «المصادر» أن السبب هو «تصدير عدد من تجار الجملة السوريين بضائع ومأكولات غذائية من دبي إلى قطر، مروراً بالكويت وعمان»، مشيرة إلى أن السلطات رأت في ذلك «تعاملاً مع قطر، فأمرتهم بالرحيل على الفور، تاركين خلفهم أموالهم وعقاراتهم».

ووفق التقارير، فإن الإمارات لم تقم بـ«إلغاء أو إبطال» أي من جوازات السفر لهذه لعائلات «حتى يبدو وكأن هؤلاء غادروا بملء إرادتهم».

وقبل عامين، أعلنت الإمارات استقبالها لأكثر من 100 ألف سوري منذ 2011، وأنها منحتهم تأشيرات إقامة ليصل عدد المقيمين السوريين في الدولة إلى ما يقارب 250 ألف سوري.

المصدر: الأخبار

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