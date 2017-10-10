الإمارات ترحّل عائلات سورية بتهمة «التعامل مع قطر»

كشفت مواقع إخبارية قطرية ترحيل السلطات الإماراتية «أكثر من 70 عائلة سورية بتهمة التعامل والتواصل مع الدوحة»، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب قيام عدد من تجار التجزئة والجملة السوريين بتصدير البضائع إلى قطر.

ونقلت التقارير عن «مصادر» استدعاء أبو ظبي لسوريين منحدرين من مدينة درعا، وإبلاغهم بأنهم «أشخاص غير مرحّب فيهم» على الأراضي الإماراتية، وتبعا لذلك عليهم المغادرة «خلال مدّة أقصاها 24 ساعة». وفيما لم تقدّم السلطات أي توضيح لأسباب أو دوافع الطرد السريع، أكّدت «المصادر» أن السبب هو «تصدير عدد من تجار الجملة السوريين بضائع ومأكولات غذائية من دبي إلى قطر، مروراً بالكويت وعمان»، مشيرة إلى أن السلطات رأت في ذلك «تعاملاً مع قطر، فأمرتهم بالرحيل على الفور، تاركين خلفهم أموالهم وعقاراتهم».