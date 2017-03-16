الإمارات تحكم على صحفي بالسجن 3 سنوات بسبب تعليقات على فيسبوك

حكمت محكمة إماراتية على صحفي أردني بالسجن ثلاث سنوات بسبب تعليقات كتبها على فيسبوك واعتبرت “مهينة لرموز الدولة”.



وقالت نقابة الصحفيين الأردنيين “إن الصحفي هو تيسير النجار الذي أثار توقيفه في الإمارات العام 2015 موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية”.



وقضت المحكمة بإلزام الصحفي دفع غرامة 128 ألف يورو وإبعاده ومصادرة الاجهزة المستخدمة وإغلاق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان النجار انتقد مواقف دول الخليج ومن بينها الإمارات تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014.

وكالات