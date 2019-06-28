الإمارات تبدأ بتقليص قواتها في اليمن

كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن بدء الإمارات تقليص قواتها في اليمن، وتواجدها هناك. ، حيث اعتمدت في معلوماتها على أربعة مصادر دبلوماسية غربية، و أن الإمارات العضو الرئيس في " التحالف " الذي تقوده السعودية في اليمن، تقلص وجودها العسكري هناك.

وأضافت رويترز ، أن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.