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الإليزيه: ماكرون سيبحث مع أردوغان مسألة حقوق الإنسان

 

أعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل، الجمعة المقبل، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ليبحث معه مواضيع مختلفة من بينها "مسألة حقوق الإنسان".

وجاء في البيان أن الاجتماع بين الرئيسين: "الذي يأتي إثر مشاورات منتظمة في الأشهر الأخيرة، سيكون مناسبة للتطرق إلى القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين بلدينا، إضافة إلى القضايا الإقليمية وخصوصا الملف السوري الذي سبق أن بحثه (الرئيسان) مرارا، وأيضا الملف الفلسطيني".

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس التركي أنه سيزور فرنسا في الـ5 يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة "العلاقات الثنائية بين فرنسا وتركيا".

ويأتي الإعلان عن زيارة أردوغان المرتقبة لباريس وسط توقف شبه التام للمفاوضات بشأن منح تركيا عضوية في الاتحاد الأوروبي، والأزمة التي شهدتها العلاقات بين أنقرة وبرلين على خلفية قمع محاولة الانقلاب في تركيا.

المصدر: أ ف ب

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