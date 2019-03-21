الإفراج عن 43 سجين في حماة بموجب مرسوم عفو رئاسي

تنفيذاً لمرسوم عفو رئاسي خاص، تم اليوم في مدينة حماة إخلاء سبيل 43 شخص من الموقوفين لدى سجن حماة المركزي.



وأشار قائد شرطة محافظة حماة اللواء خالد هلال إلى أن “المرسوم الخاص من الرئيس بشار الأسد لسجن حماة المركزي يشكل مكرمة لأبناء الوطن الذين غرر بهم في الفترة الماضية، وهو استكمال لمسيرة التسويات والمصالحات الوطنية، ومطلوب من أخلي سبيله إلى العودة إلى كنف الوطن وبدء مرحلة جديدة والإسهام في مسيرة إعادة سورية، والدفاع عنها ضد كل ما يواجهها من إرهاب”.



وأضاف أن “سجن حماة المركزي اليوم سيشهد عودته الطبيعة إلى النظام والقانون، وأنظمة السجون ستتطبق عليه بعدما شهد لفترة من الفترات حالة من الفوضى التي تم وضع حد لها، وسيكون دار للرعاية والإصلاح للسجناء”.



وبين المستشار جهاد مراد المحامي العام بحماة: “إن إخلاء سبيل عدد من الموقوفين لدى سجن حماة المركزي يأتي تنفيذاً لمرسوم العفو الرئاسي ودعماً لجهود المصالحات الوطنية”، مهيباً بالمخلى سبيلهم إلى “الاستفادة من أخطاء الماضي ورسم المستقبل بما يصب في مصلحة الوطن و‘علاء شأنه وخلق البيئة المناسبة للاندماج مع المجتمع بالشكل الصحيح وعدم التفريط بالوحدة الوطنية والوقوف إلى جانب الجيش السوري والقوى الرديفة والحليفة في حربهم ضد الإرهاب”.

أثر برس