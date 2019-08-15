الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة اليوم

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن حكومة جبل طارق ستفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ تموز الماضي.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو قولها: إن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة “غريس 1” بسبب عدم وجود مبرر لاستمرار هذا الاحتجاز.



وأعلنت حكومة جبل طارق أن البحرية البريطانية احتجزت ناقلة النفط الإيرانية فجر الرابع من شهر تموز الماضي قبالة موقع الصخرة وعلى بعد عدة كيلومترات جنوب جبل طارق في المياه الدولية الأمر الذي يعد “قرصنة بحرية” واضحة المعالم وفقاً لمراقبين ومخالفة فاضحة للقوانين الدولية.