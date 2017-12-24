الإعلان والإعلام .. صناعة تشاركية

برعاية وزير الإعلام السيد المهندس محمد رامز ترجمان وبرعاية ألماسية من عدة شركات - شركة سيريتل ورند وAD2Z وإذاعة نينار أقيم معرض الإعلان والإعلام تحت عنوان “إعلان ميديا تكس 2017” وذلك في صالة الجلاء الرياضية بدمشق بتاريخ 12 حتى 14 كانون الأول 2017 بتنظيم المؤسسة العربية للإعلان وشركة مسارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات.





70 جهة إعلامية وإعلانية شاركت في المعرض الذي كان محور التقاء المؤسسات الإعلامية والإعلانية الوطنية بقطاعيها العام والخاص، ليتيح الفرصة لعرض الخبرات والأفكار الإعلانية وتبادلها للاستفادة منها في تطوير العملية الإعلانية والارتقاء بآليتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي تصريح للسيد وزير الإعلام على إذاعة نينار أكد أن الإعلام والإعلان وجهان لرسالة إعلامية واقتصادية واحدة وهما داعمان لبعضهما ويشكلان صلة وصل بين القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ومختلف الفعاليات وأن سورية قادمة على انفتاح إعلامي وطني في المستقبل يستطيع أن يسير بالتوازي مع عملية تطوير الخطاب الإعلامي.



انطلاقاً من أهمية المعرض أوضح مدير شركة مسارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات السيد أنس ظبيان: "إن أهمية المعرض تكمن في تأكيده على عودة دوران عجلة الإعلان لكون الإعلان هو أول من يغادر السوق وآخر من يعود ولاسيما في الأزمات وفق تعبيره، مؤكداً أن عودة الشركات الإعلانية والإعلامية للمشاركة في هذه المعارض دليل على رغبتها بدخول الاستثمار من جديد في هذا السوق".



وفي لقاء لنا مع رئيس قسم الإعلام السيد علاء سلمور من شركة سيريتل الرائدة في مجال الاتصالات قال: "نظراً لكون سيريتل تواكب آخر ما توصلت له التكنولوجيا في عالم الاتصالات.. جاءت مشاركتنا بمعرض الإعلان والإعلام لنعرض آخر وأحدث خدماتنا مثل خدمة سوبر سيرف وهي خدمة الجيل الرابع حيث تصل سرعة الإنترنت إلى 150 ميغابت بالثانية، بالإضافة لعرض "I Show" بالتعاون مع شركة رند وهو تلفزيون رقمي عبر الموبايل لمشاهدة كل الأفلام والمسلسلات والبث المباشر لأهم القنوات التلفزيونية والرياضية".





وفي حديث آخر لنا مع السيدة رولا الزعبي مديرة شركة AD2Z لدى سؤالنا لها عن الشركة أخبرتنا: "شركة AD2Z للخدمات الإعلانية والتسويقية تأسست عام 2017 وهي تقدم العديد من الخدمات لتلبية احتياجات زبائننا التسويقية عن طريق اللوحات الطرقية المنتشرة بكافة أنحاء القطر ووسائل الإعلان والإعلام مثل قنوات التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون والرسائل النصية وغيرها، ونفتخر بالشركات التي نتعامل معها كإذاعة نينار وشام إف إم، وطبعاً نطمح لنصبح أفضل مركز إعلانات سوري من خلال تقديمنا رسالة عملائنا لزبائننا بأفضل الطرق".



وفي لقاء لنا مع السيد حكم الزعبي المدير التنفيذي لإذاعة نينار أخبرنا عن مشاركتهم في المعرض: "مشاركتنا بمعرض الإعلان والإعلام مهمة بالنسبة لنا كمنبر إعلامي لنصل إلى كل السوريين في الداخل والخارج ونكون صلة الوصل التي تعكس صورة سورية الحضارة والبناء، حيث نهدف أن نصل بصوتنا إلى العالمية ومن فعالياتنا ضمن المعرض تقديم الفرصة لكل الزوار للوقوف أمام الكاميرا وتجربة شعور المذيع بفكرة الظهور الإعلامي".



معرض الإعلان والإعلام هذا منصة لتطوير السوق الإعلانية والإعلامية ويحمل في طياته رسالة حضارية تؤكد من خلاله سورية قدرتها على الاستمرار والنهوض والبناء.

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