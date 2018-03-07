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الإعلان عن منح دراسية في الجامعات الروسية

 

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الروسية ومنح لمرحلة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بمختلف الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2018-2019.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارا من يوم الخميس 8-3- 2018 ولغاية يوم الثلاثاء 20-3- 2018 وذلك عبر مديرية النافذة الواحدة بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يحق لمن نجح في إعلانات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا الإعلان كما لا يحق له التقدم لأي إعلان حتى تصدر نتائج الإعلان الذي تقدم إليه كما لا يحق للطلاب المستنكفين عن إعلانات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا الإعلان إلا في حال كانوا تقدموا بطلب الاستنكاف ضمن الموعد المحدد في التنويه الخاص بنتائج إعلان التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.

واشترطت الوزارة بالنسبة لمنح الدراسات العليا أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية وغير موظف أو حاصلا على موافقة الجهة التي يعمل بها وأن يكون حاصلا على إجازة جامعية او حاصلا على درجة الماجستير وفق معدلات القبول المطلوبة من الجانب الروسي وأن تكون شهادة الإجازة الجامعية والماجستير “للمتقدمين لدراسة الدكتوراه” صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية السورية “دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس” ولا تقبل شهادات التعليم المفتوح والجامعات الافتراضية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير مبينة أن مفاضلة القبول على المنح تجرى على أساس المعدل المئوي للإجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي للإجازة الجامعية تضاف له ثلاث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه.

وخصصت الوزارة نسبة 10 بالمئة من المنح الدراسية لأبناء الشهداء وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 7-7-2013 وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

ولفتت الوزارة إلى أن نفقة الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي تكون خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أي التزامات تجاه الدولة ويخضع الطلاب الخريجون للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات مؤءكدة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصرا بموافقة الجهة المعنية في جمهورية روسيا الاتحادية.

ويحق للطلاب المتقدمين إلى هذا الإعلان التقدم بطلب لاسترجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور النتائج في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين.

 

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