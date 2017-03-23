الإعلان عن تقديم منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى في جامعة هونغ كونغ

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن تقديم منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى “للإناث فقط” للدراسة بجامعة هونغ كونغ في اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والفنون والاقتصاد وإدارة الأعمال والتربية والحقوق والعلوم والعلوم الاجتماعية مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارا من الأحد القادم ولغاية العاشر من الشهر المقبل في مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة.



وبينت الوزارة في إعلانها شروط التقدم إلى المنح وهي أن تكون المتقدمة إلى المفاضلة من حملة الجنسية العربية السورية وألا يتجاوز عمر المرشحة 25 سنة من تاريخ صدور الإعلان وأن تكون حاصلة على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي أو الأدبي لدورة 2016 أو ما يعادلها على ألا يقل المعدل العام لمجموع درجاتها عن 65 بالمئة وشريطة أن تحقق معايير القبول المطلوبة لدى الجانب الصيني والمتعلقة بالبكالوريا الدولية وأن تكون الشهادة الثانوية للطالبة متوافقة مع درجة الإجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.



وأشارت الوزارة إلى أنه لا يحق لمن حصلت على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في الأعوام السابقة التقدم إليها هذا العام كما لا يحق للطالبة التقدم لأي إعلان تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج الإعلان الذي تقدمت إليه ولا يحق للطالبة المستنكفة عن إعلانات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا الإعلان إلا في حال كانت تقدمت بطلب الاستنكاف خلال المدة المحددة من صدور نتائج إعلان التبادل الثقافي السابق الذي نجحت فيه.



وأوضحت الوزارة أنه يحق للطالبات الناجحات في هذا الإعلان الأصلاء والاحتياط التقدم بطلب استنكاف خلال يومين من تاريخ إعلان النتائج رسميا وإلا يحرمن من التقدم إلى باقي إعلانات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي والأعوام القادمة مبينة أن مفاضلة القبول على مقاعد التبادل الثقافي تجرى على أساس المعدل المئوي في الشهادة الثانوية بعد طي علامة مادة التربية الدينية ولا تقبل الطلبات الشرطية وكل من تقدمت بأكثر من طلب يستبعد طلبها من المفاضلة ويعتبر ملغى حكما.



وأكدت الوزارة أن القبول النهائي للطالبة مرتبط بموافقة الجهة المعنية في جمهورية الصين الشعبية ولا يعتبر الطلاب المقبولون وفق اتفاقات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدون وتعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أي التزامات تجاه الدولة ويخضع الطلاب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي.. مديرية تعادل الشهادات.



وبينت الوزارة شروط القبول لدى الجانب الصيني وهي أن تحقق الطالبة شروط القبول الأكاديمية العامة وتلك المتعلقة باللغة الانكليزية واللغة الثانية المطلوبة لدى جامعة هونغ كونغ ويقوم الجانب الصيني بإصدار قائمة أولية للطالبات اللواتي تجاوزن المرحلة الأولى لإجراء مقابلة على الهاتف أو عن طريق السكايب قبل البت في القبولات النهائية من قبله.



ولفتت الوزارة إلى أن ماهية المنحة أو التزامات الجانب الصيني تتضمن إعفاء من الرسوم الدراسية وتأمين السكن و تكاليف المعيشة وتذكرة الطيران مع الإشارة إلى أن المنحة سنوية أي لا تتجدد إلا في حال أثبتت الطالبة جدارتها سنويا باستحقاقها للمنحة.



ويحق للطالبة المتقدمة إلى هذا الإعلان التقدم بطلب لاسترجاع أوراقها الثبوتية في حال لم يرد اسمها من بين الناجحات الأصلاء أو الاحتياط خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان النتائج.

سانا