الإعلام العبري: “إسرائيل” قلقة من الرد الإيراني والسعودية أكثر قلقاً

بعدما توجه نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إلى واشنطن، أشار معلق الشؤون العربية في “القناة 12” الإسرائيلية “إيهود يعري” إلى أن الكيان الإسرائيلي يعيش في حالة قلق كبيرة عقب اغتيال قائد “فيلق القدس” الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، لافتاً إلى أن السعودية أيضاً تعيش في حالة قلق أكبر بسبب وجود قواعد أمريكية على أراضيها.



واعتبر “يعري” أن “السعوديين يشعرون بالقلق أكثر من إسرائيل، على خلفية اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الفريق قاسم سليماني”.



وأضاف يعري في مقال، أن “الرياض أرسلت خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع وشقيق ولي العهد محمد بن سلمان، على عجلٍ إلى واشنطن، لمحاولة معرفة “ما إذا كان واضحاً لترامب بالفعل ماذا ينوي” متابعاً: “ما سيعرفه خالد بن سلمان في واشنطن سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل”.



وشددت وسائل الإعلام العبرية على أن الكيان الإسرائيلي يترقب وبحذر شديد الردّ الإيراني على اغتيال الفريق سليماني.



وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن “ابن سلمان سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع”.



وبالتزامن مع هذه الزيارة، قال مسؤول سعودي في تصريحات لوكالة “فرانس برس”: “واشنطن لم تقم بمشاورة الرياض بشأن الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني”.



يشار إلى أن إيران شددت على أنها سترد بالوقت والأسلوب والمكان المناسبين على اغتيال الفريق سليماني، مشيرة إلى أن كافة القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى القوات الإيرانية، وخصت في الذكر “تل أبيب” دون أن تخص السعودية، حيث نقلت أمس السبت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي أبو حمزة، قوله: “إن 35 هدفاً أمريكياً حيوياً في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى القوات الإيرانية” مشدداً على أن “الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال قاسم سليماني”.