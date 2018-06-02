الإعلام الأمني العراقي: ضبط معمل للعبوات الناسفة في الموصل

أعلن الناطق باسم مركز الاعلام الامني العراقي العميد يحيى رسول، عن ضبط معمل لصناعة العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم (داعش) جنوب الموصل.

وقال رسول في بيان صحفي، إنه “بجهود متميزة، فإن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وضمن مهامها في البحث عن مخابئ ومستودعات ومعامل اسلحة عصابات (داعش) الإرهابية وبعملية نوعية نفذت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى أحد معامل تصنيع العبوات الناسفة من مخلفات (داعش) في منطقة الملوثة بناحية العبور جنوب الموصل”.

واضاف، ان “القوة ضبطت بداخل المصنع (1223 قنبرة هاون عيار ١٢٠ملم و 243 قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم و 93 قذيفة مدفعية مختلفة و 38 اطلاقة مدفع من عيار ٥٧ ملم و 35 قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم و 9 عبوات ناسفة مسلكة و 6 قذائف مدفع جهنم”.

الجدير بالذكر أن مركز مركز الإعلام الأمني يعلن بين الحين والآخر عن ضبط عدد من مخابئ الأسلحة في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم (داعش) في الموصل ومناطق أُخرى.



المصدر : العالم