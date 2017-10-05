الإعلام الأسترالي يحذر من خطورة عمر خريبين في مباراة اليوم

حذرت وسائل إعلام أسترالية، منتخب بلادها من خطورة “اللدغات التهديفية القاتلة” لنجم فريق الهلال السعودي المتألق السوري عمر خربين.

ويلتقي المنتخب الأسترالي، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2017)، نظيره السوري، في ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم عن قارة آسيا.

وأكدت وسائل الإعلام الأسترالية، أن خربين يبقى مكمن الخطورة الأول في المنتخب السوري، بعدما سجل 9 أهداف في آخر 10 مباريات خاضها في مختلف المسابقات.

ويعيش مهاجم الهلال البالغ من العمر 23 عاماً، فترة تألق كبيرة في الدوري السعودي، وخاض مؤخراً مع الزعيم مواجهة أمام بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا، حيث أحرز 3 أهداف متنوعة ساهم بها في فوز فريقه برباعية نظيفة قربت الفريق من المباراة النهائية.

ويعتمد المنتخب السوري كثيراً على خربين، وقد تألق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بشدة، وكانت أبرز مبارياته أمام قطر، حيث سجل هدفين من ثلاثة أحرزها منتخب بلاده.

المصدر: الخبر 24