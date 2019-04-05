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الإعدام شنقاً لنجل ممثل بتهمة قتل زوجته وطفلتيه

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صلاح المرسي أبو العباس بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه في شهر حزيران العام الماضي.


ذكرت بوابة "الأهرام" المصرية، أن التحقيقات كشفت قيام المتهم، نجل الفنان المرسي أبوالعباس، بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.


وأضافت أن المتهم بعد قتل زوجته توجه لغرفة الطفلتين، وخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتي خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.


وأبلغ المتهم قسم شرقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة، بعثوره على جثث الضحايا الثلاث عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون رد منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.


وكشفت التحقيقات أن الضحايا هم زوجة نجل المرسي وابنتاها الكبرى، جنة الله، 14 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى، حبيبة، 11 سنة، في المرحلة الابتدائية، فارقن الحياة نتيجة تعرضهن للخنق على يد والدهما.


وبتضييق الخناق على المتهم وبمواجهته أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة، مبررا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشي على بناته من ضيق العيش.