الإسكان: سنزيد الأقساط في حال ارتفاع كلفة بناء السكن البديل في ماروتا ستي

أفادت مديرة السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان المهندسة ماوية رنجوس، بأنه في حال ارتفاع كلفة بناء السكن البديل في ماروتا سيتي من الممكن أن يتم رفع الأقساط الشهرية، مبيّنةً أن السكن البديل سيكون مدينة ذكية.



وتحدثت رنجوس في لقاء لها عبر إذاعة “ميلودي إف إم”، عن أنه يتم حالياً البدء ببناء أول برجين من أبراج السكن البديل في ماروتا سيتي من قبل مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وسيتم خلال شهر البدء ببناء برجين آخرين.



وأوضحت أن مدة التنفيذ ستكون بين 3 إلى 5 سنوات لكل برج من تاريخ استلام مقسم البرج، حيث تعهدت المحافظة بتسليم جميع مقاسم السكن البديل خلال عام واحد.



وأضافت أن هناك دفعات شهرية ودفعات كبيرة عند التخصيص بالمسكن ودفعة عند إبرام عقد التسليم وهذه الدفعات اللاحقة من الممكن أن تدفع عبر قروض من البنك ليتم تسديدها من قبل المستحقين كأقساط شهرية للبنوك.



وفيما يتعلق بالمستحقين المتأخرين عن دفع الدفعة الأولى للسكن البديل، لفتت رنجوس إلى أنه هناك مهلة لغاية 14 من كانون الثاني القادم، وسيكون كل يوم خميس من كل الأسبوع مخصص للمتأخرين بالدفع بعد نهاية المهلة، مضيفةً “سيتم تأجيل اكتتاب المستحق المتخلف عن الدفع حتى اكتتابات أخرى والأولوية لمن سيدفع حالياً”.



كما أشارت إلى أن البيع ونقل الملكية لا يمكن أن يتم في الإسكان إلا بعد انتهاء عملية الاكتتاب وبعد تسديد 5% من قيمة السكن البديل، وتابعت: “المسافرون أصحاب السكن البديل بإمكانهم إقامة وكالة مصدقة أصولاً ولن يضيع حق أحد”.



وفي نهاية الشهر الفائت، فتحت المؤسسة العامة للإسكان باب الاكتتاب على شقق السكن البديل التي تم تنفذها في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، والبالغ عددها 5516 شقة.



وصدر المرسوم 66 في الشهر التاسع من 2012، بهدف تنظيم العشوائيات في منطقتين ضمن دمشق وهي المزة خلف الرازي، وجنوب المتحلق الجنوبي، وجرى تسمية المنطقة الأولى ماروتا سيتي والثانية باسيليا سيتي، ويحصل المواطن الذي كان يقطن في العشوائيات على سكن بديل، بحيث يكون المنزل الجديد بسعر الكلفة وبالتقسيط.



وتبلغ مساحة ماروتا سيتي نحو 214 هكتاراً تشمل مناطق من كفرسوسة والمزة، وتضم 186 برجاً سكنياً بارتفاعات تتراوح بين 11 و22 طابقاً، و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً.