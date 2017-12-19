الإسكان تعلن عن بدء توزيع دفاتر الاكتتاب بمشروع الادخار السكني في ضاحية الفيحاء

الإسكان تعلن عن بدء توزيع دفاتر الاكتتاب بمشروع الادخار السكني في ضاحية الفيحاء

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن بدئها بتسليم دفاتر الاكتتاب اعتبارا من يوم غد للمواطنين المكتتبين على مشروع الادخار السكني في محافظة ريف دمشق “ضاحية الفيحاء السكنية”.

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن بدئها بتسليم دفاتر الاكتتاب اعتبارا من يوم غد للمواطنين المكتتبين على مشروع الادخار السكني في محافظة ريف دمشق “ضاحية الفيحاء السكنية”.