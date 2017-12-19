الإسكان تعلن عن بدء توزيع دفاتر الاكتتاب بمشروع الادخار السكني في ضاحية الفيحاء
الإسكان تعلن عن بدء توزيع دفاتر الاكتتاب بمشروع الادخار السكني في ضاحية الفيحاء
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن بدئها بتسليم دفاتر الاكتتاب اعتبارا من يوم غد للمواطنين المكتتبين على مشروع الادخار السكني في محافظة ريف دمشق “ضاحية الفيحاء السكنية”.
ودعت المؤسسة في إعلانها الفائزين بالقرعة العلنية والذين حصلوا على أرقام أفضلية الى استلام دفاترهم غداً بعد تسديد رصيد الدفعة النقدية الأولى المقررة تمهيداً للبدء بتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لدى المصرف العقاري وفروعه.
وكانت المؤسسة أعلنت عن خطتها القاضية بتخصيص 6055 شقة خلال العام 2017 تشمل الشبابي والادخار والعمالي وفق برنامج زمني محدد في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب.
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