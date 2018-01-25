الإسكان تدعو الشركات الصينية لإنشاء ضواحي سكنية في سوريا

ناقش المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان مع وفد من شركة /SANY/ الصينية آفاق التعاون في مجالات عمل الوزارة.





حيث قدم الوزير عرنوس لمحة عن عمل الوزارة المنوط بها القسم الأكبر من البنى التحتية ومشاريع الدولة المهمة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون مع سورية مفتوحة خاصة أمام الأصدقاء الذين وقفوا معنا في الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية وسيكون لهم أولوية بمساعدتنا بإعادة بناء وإعمار بلدنا.‏





وأوضح الوزير عرنوس أن المدن الصناعية منتشرة في معظم المحافظات وبإمكانهم الاستثمار والبدء بإقامة مصنع لمنتجاتهم لافتاً إلى حاجة الوزارة للآليات بعد أن خسرت شركاتنا الإنشائية معظم آلياتها جراء الحرب الإرهابية وننتظر منكم تقديم عرض فني ومالي بالآليات الهندسية النوعية لنقوم بدراستها.‏





ودعا الشركة الصينية إلى التفكير بإنشاء الضواحي السكنية وتقديم التمويل لهذا الموضوع ولاسيما أننا طرحنا مناطق للاستثمار والتطوير العقاري في عدد من المحافظات حلب – حمص – حماة – كوننا بحاجة للمزيد من الوحدات السكنية، وتقديم العرض الفني والمالي من قبل الشركة الصينية مع إمكانية تقديم عرض يبين فيه الجانب الصيني تكلفة إعمار إحدى المناطق لتطلع الوزارة على كل التفاصيل المتعلقة بالبناء والإكساء.‏





وبيّن الوزير عرنوس أن للوزارة ست شركات إنشائية تعنى بأعمال الطرق والجسور والمشيدات والمباني ومشاريع تنفيذ السدود وأعمال الكهرباء والاتصالات إضافة إلى الدراسات الفنية والمائية، كما يدخل ضمن مجالات عمل الوزارة قطاع الإسكان والتطوير العقاري والتخطيط الإقليمي وتشرف على نقابتي المهندسين والمقاولين.‏





بدوره أعرب جووان شين مدير الشركة الخارجي عن الرغبة الكبيرة للشركة بفتح مجالات التعاون بين الجانبين، لافتاً إلى أن شركة (SANY) تعمل بالمقاولات وصناعة المعدات والطاقة الشمسية الهوائية وصناعة الإسمنت والإسفلت إضافة إلى عملها بمحطات الكهرباء والمياه وتعتبر الشركة رقم /1/ بالصين وهي من أكبر 5 شركات بالعالم في مجال الأشغال والإعمار.‏





من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الشركة بأنهم سيقدمون دراسة لإنشاء مصنع للآليات والمعدات الهندسية وستكون على ثلاث مراحل كما ستعمل الشركة على المساعدة بتمويل وإنشاء وحدات سكنية وبتقنيات فنية عالية.‏





بدورهم أعرب أعضاء الوفد عن ثقتهم الكبيرة بعودة سورية قوية كما كانت ما يتطلب من الأصدقاء تقديم الدعم اللازم للبدء بمرحلة إعادة الإعمار والتعافي موضحين أن الشركة تعمل في مجالات البناء والاستشارات والتشييد السريع كما تستطيع تأمين آليات نوعية تحتاجها الشركات الإنشائية.‏



