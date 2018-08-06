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الإسكان تبدأ بتنفيذ أبراج الجزيرة 14 في الديماس

أصدرت المؤسسة العامة للإسكان أمر المباشرة بتنفيذ أبراج الجزيرة 14، التي تعد من أبراج المرحلة الأخيرة الخاصة بمشروع السكن الشبابي في مدينة الديماس الجديدة.

وتعد مؤسسة الإنشاءات العسكرية الجهة المسؤولة عن تنفيذ أبراج الجزيرة 14، المكونة من 16 برجا توفر 832 شقة سكنية بقيمة 7.7 مليار ليرة سورية.

وكان مدير المؤسسة سهيل عبد اللطيف صرح سابقاً لوكالة “سانا” أنه “تم وضع خطة للسكن في مدينة الديماس الجديدة تستوعب 26 ألف وحدة سكنية”.

يذكر أنه من الوحدات المذكورة، هناك 15 ألف مسكن شبابي للمكتتبين على المرحلة الأخيرة من مشروع السكن الشبابي في دمشق وريفها.

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