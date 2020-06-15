الإسكان العسكرية تعلن عن مزاد لبيع مساكن و مكاتب و محال بالمحافظات

أعلنت مؤسسة الإسكان العسكرية عن مزاد علني لبيع عدد من المساكن والمكاتب والمحال التجارية في عدد من المحافظات.



وتتوزع الأبنية المعروضة للبيع في المزاد العلني وفق مدير الإعلام بالمؤسسة وديع شماس في الجزيرة 26 بمنطقة دمر في دمشق وفي مصياف بريف حماة وضاحية الزاهرة الجديدة والحمدانية بحلب ومشروع الزقزقانية باللاذقية وضاحية بانياس السكنية وضاحية الزهراء الجديدة وأربع فيلات بضاحية الأسد بحمص.



وتم تحديد موعد المزاد العلني وفق شماس في الـ 16 والـ 17 من الشهر الجاري مشيراً إلى أن مشروع الأبراج بالجزيرة 26 بدمر بدأت به المؤسسة عام 2015 ومن المتوقع انتهاؤه العام القادم وهو عبارة عن 8 أبراج سكنية وكل برج مكون من 17 طابقاً وتتراوح مساحة الشقة الواحدة بين 110 و180 متراً مربعاً.



ويمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد مراجعة فرع الإسكان 30 بدمشق أو دوائر السكن في الأماكن المذكورة أعلاه للاطلاع على دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية والحصول على الإشعارات لتسديد قيمة الدفاتر والتأمينات الأولية في المصرف التجاري السوري.