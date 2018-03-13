الإرهابيون يعدون لاستخدام مواد كيميائية وتبرير اعتداء أمريكي على سورية

أكد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف أن الإرهابيين يعدون استفزازا باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين لاتهام الجيش السوري وتبرير اعتداء أمريكي جديد على سورية.





وأشار غيراسيموف في اجتماع للكادر العسكري اليوم في موسكو إلى أنه “تتوفر لدى روسيا معلومات موثوقة حول إعداد المسلحين لعملية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين لاتهام الجيش السوري بتنفيذها” لافتا إلى أن “الولايات المتحدة تخطط لاتهام القوات السورية بذلك”.





وأوضح غيراسيموف أنه يوجد في الغوطة الشرقية نشاط ملحوظ من قبل ما يسمى “الخوذ البيضاء” ومجموعات للتصوير والمعدات الضرورية للبث عبر الأقمار الاصطناعية لافتا إلى أن إعداد الارهابيين لعملية باستخدام الأسلحة الكيميائية يؤءكده “العثور على ورشة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في بلدة أفتريس التي حررها الجيش العربي السوري أمس الاثنين”.





وكشفت تقارير سابقة وخبراء أن من يطلقون على أنفسهم تسمية “أصحاب الخوذ البيضاء” يتلقون دعما من الولايات المتحدة واوروبا بهدف فبركة أحداث إعلامية هدفها كسب تعاطف الرأي العام العالمي لاختلاق كوارث انسانية واستخدامها كذريعة لتدخل غربي أوسع في سورية.





وقال رئيس هيئة الأركان إن “المعلومات المتوافرة لدينا على أن الولايات المتحدة تخطط بعد هذا الاستفزاز لاتهام الجيش السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية وتقديم ما تزعم أنه (أدلة) على القتل الجماعي للمدنيين على يد الحكومة السورية والقيادة الروسية التي تدعمها وردا على ذلك تخطط واشنطن لقصف صاروخي على مواقع حكومية بدمشق”.





وشدد غيراسيموف على أن روسيا “سترد حال تعرض حياة العسكريين الروس الموجودين في سورية لأي خطر وستتخذ القوات المسلحة الروسية إجراءات رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها”.



