الإرهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على بلدة الرصيف

جدَّدت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة الرصيف بريف حماة الشمالي.



و استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي صباح اليوم بعدد من القذائف الصاروخية منازل الأهالي في بلدة الرصيف التابعة لناحية قلعة المضيق في منطقة السقيلبية بالريف الشمالي.



و تسببت الاعتداءات الإرهابيةبأضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين.



وردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بالريف الشمالي على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عدداً من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.



كما دمرت وحدات من الجيش العربي السوري أوكاراً لإرهابيي “جبهة النصرة” وأوقعت عدداً من القتلى بين صفوفهم في بلدة الحويجة وقريتي الصهرية وسحاب بريف حماة الشمالي الغربي.