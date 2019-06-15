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الإرهابيون يعتدون بالصواريخ على محردة والرصيف وجب رملة بريف حماة الشمالي

واصلت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالصواريخ على مدينة محردة وبلدتي جب رملة والرصيف بريف حماة الشمالي.


وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالي وأطراف الهبيط بريف إدلب الجنوبي اعتدت مساء اليوم بعدد من الصواريخ على منازل المواطنين في مدينة محردة وبلدتي جب رملة والرصيف بالريف الشمالي الغربي ما أسفر عن إحداث دمار بمنازل الأهالي وأضرار بممتلكاتهم.


وردت  وحدات الجيش على الاعتداء الإرهابي برمايات مركزة بسلاح المدفعية على مواقع الإرهابيين في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا ما أدى إلى تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع إصابات في صفوفهم.


وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها ما أدى إلى استشهاد واصابة العشرات من الأهالي ووقوع أضرار بمنازلهم وممتلكاتهم والممتلكات العامة.