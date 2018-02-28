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الإرهابيون يستهدفون مسار الممر الآمن في مخيم الوافدين ويمنعون المدنيين من الخروج

استهدف إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المرتبطة به بالقذائف مسار الممر الآمن المحدد في مخيم الوافدين لخروج المدنيين من الغوطة بريف دمشق لمنعهم من الخروج ومواصلة استخدامهم كدروع بشرية.

وكانت المجموعات الإرهابية اعتدت صباح اليوم بـ 5 قذائف على أطراف الممر الآمن بغية دب الذعر في نفوس المدنيين حتى لا يقتربوا منه لمنعهم من المغادرة.

وسبق أن حدد الجيش ممرا آمنا في شباط عام 2017 لخروج المدنيين من الغوطة إلا أن المجموعات الإرهابية منعتهم من الخروج بغية الاستمرار في استخدامهم كدروع بشرية والسطو على المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إليهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

و استكملت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش العربي السوري صباح اليوم كل الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة والذين تحتجزهم المجموعات الإرهابية وذلك بعد الإعلان عن تهدئة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.

كما تم تجهيز نقطة عبور المدنيين بكل اللوازم الطبية والصحية من سيارات إسعاف وسيارات نقل عامة لنقل المواطنين الخارجين من الغوطة إلى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها حيث تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.

المصدر: سانا

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