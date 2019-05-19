الإرهابيون يستهدفون بالقذائف الصاروخية المناطق الآمنة في محور الحماميات بريف حماة

واصلت المجموعات الإرهابية خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بـ 12 قذيفة على المناطق الآمنة في محور الحماميات بريف حماة الشمالي الغربي.

واستهدفت مجموعات إرهابية منتشرة في عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي الغربي بـ 12 قذيفة صاروخية وهاون محيط قرية الحماميات التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان وذلك في خرق متجدد من الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.