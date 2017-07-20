الإرهاب يضرب مخيم الوافدين ومحيط مشفى حرستا بريف دمشق.

أصيب شخص بجروح ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة بقذائف الهاون مخيم الوافدين ومحيط مشفى حرستا بريف دمشق في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.

وأفاد مصدر في قيادة الشرطة بأن المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت صباح اليوم 3 قذائف هاون على مخيم الوافدين ما تسبب “بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وأشار المصدر إلى سقوط 3 قذائف هاون على مشفى حرستا ومساكن أبناء الشهداء ما أسفر عن “أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة”.

ومنذ التوصل إليها خلال اجتماع أستانا مطلع أيار الماضي خرقت المجموعات الإرهابية المسلحة عشرات المرات المذكرة الروسية لمناطق تخفيف التوتر في العديد من مناطق ريف دمشق ودرعا وحماة وحمص واللاذقية

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر التي تم توقيعها في اجتماع أستانا الأخير حول سورية مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق.



المصدر: سانا