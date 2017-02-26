الإرهاب يزيد ساعات التقنين بعد استهداف معمل الغاز بحمص

توقف معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى عن العمل وخرجت كمية 6 ملايين متر مكعب من مادة الغاز عن الخدمة بعد سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي أصابت الخط الرئيسي في المعمل.

وذكر مصدر مطلع في محافظة حمص: إن إرهابيي تنظيم داعش في الجبال التدمرية وجبال الشومرية استهدفوا أمس معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى الواقعين في منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي على طريق التيفور بعدد من القذائف الصاروخية سقطت داخل المعملين وأصابت بعضها خط الغاز الرئيسي في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ما تسبب بخروج كمية 6 ملايين متر مكعب من مادة الغاز الواردة إلى محطات توليد الكهرباء عن الخدمة وتوقف المعمل عن العمل.

وأشار المصدر إلى أن استهداف المعمل وخروج هذه الكمية الكبيرة من الغاز سيؤدي إلى ارتفاع شديد في ساعات التقنين، لافتاً إلى أن معدات وتجهيزات معمل غاز إيبلا ألحقت بها أضرار جسيمة أيضاً نتيجة الاستهداف.

نيبال إبراهيم

المصدر: الوطن