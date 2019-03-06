الإدارة المحلية تتسلم 50 باص نقل داخلي منها 5 مصممة لاحتياجات الجرحى

تسلمت وزارة الإدارة المحلية مساء امس 50 باص نقل داخلي حديثة الصنع بسعة 35 مقعدا للواحد منها خمسة مصممة لاحتياجات الجرحى وذوي الإعاقة ليصار إلى توزيعها على المحافظات ووضعها في الخدمة.

وأوضح مدير الآليات في الوزارة المهندس أحمد خسارة أن الباصات المستلمة هي الدفعة الثانية من أصل 200 باص سيتم تسلم المتبقي منها خلال الفترة القادمة على أن يكون 10 بالمئة منها مصممة بما يلبي احتياجات الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المهندس خسارة أن الباصات من “النوع الممتاز” وهي تصنيع الصين عام 2018 من نوع “هيغر أتوماتيك” لافتا إلى أنها تسهم في تطوير منظومة النقل داخل المدن وترميم النقص الحاصل بهذا القطاع بسبب الإرهاب.وكانت الوزارة تسلمت في كانون الأول الماضي الدفعة الأولى المؤلفة من 50 باصا منها خمسة مصممة لاحتياجات الجرحى وذوي الإعاقة.