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الإجهاد النفسي في العمل قد يصيبك بالعمى

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماغدبورغ في ألمانيا إلى أن الكثير من الإجهاد في العمل يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

وأظهرت الدراسة أن الإجهاد النفسي قد يؤدي إلى أمراض العيون الشائعة مثل اعتلال الشبكية الناجمة عن مضاعفات السكري، والضمور المرتبط بالعمر، أو يزيدها سوءاً.

ويمكن أن تتأثر الأعصاب والأوعية الدموية في العين والدماغ بمستويات عالية من الكورتيزول، هرمون الإجهاد، الذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور الحالة البصرية.

ودرس الباحثون مئات الدراسات العلمية والتقارير السريرية السابقة، التي تستكشف العلاقة بين الإجهاد ومرض العين، ووجدوا أن الإجهاد قد يسبب ضرراً من خلال زيادة الضغط في السائل داخل العين، أو إتلاف الأوعية الدموية أو قد يتسبب في الالتهاب.