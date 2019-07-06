الإجهاد النفسي في العمل قد يصيبك بالعمى

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماغدبورغ في ألمانيا إلى أن الكثير من الإجهاد في العمل يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

وأظهرت الدراسة أن الإجهاد النفسي قد يؤدي إلى أمراض العيون الشائعة مثل اعتلال الشبكية الناجمة عن مضاعفات السكري، والضمور المرتبط بالعمر، أو يزيدها سوءاً.