الإتصالات تتعاقد مع مزود إنترنت لتقديم الخدمة لمحافظة الحسكة عبر البث الفضائي

أعلنت وزارة الإتصالات والتقانة أن الشركة السورية للاتصالات تعاقدت مع “مزود خدمة إنترنت” لتزويد محافظة الحسكة بالإنترنت وذلك من خلال تقنية نقل الانترنت عبر البث الفضائي وباستخدام بوابات وتجهيزات الشركة.



و بينت الوزارة أن تأمين مزود إنترنت للمحافظة هو” حل استثنائي ومؤقت لتعذر إعادتها وفق التقنيات والبدائل الفنية المتاحة” لافتة إلى أن ” الإشتراك غير ملزم للمشتركين الحاصلين على الخدمة سابقا كونه سيوقف العمل به بعد عودة الخدمة عبر الكوابل الضوئية”.



وأعربت السورية للاتصالات عن أملها في أن يكون هذا الحل ملبيا لاحتياجات الشريحة الراغبة بالحصول على الخدمة وخاصة أنه سيزيد من تكلفة أجور هذه الخدمة نظراً لارتفاع تكاليف هذه التقنية مبينة أن هذا الحل يأتي في إطار حرص الوزارة والشركة السورية للاتصالات على تأمين الانترنت لكافة المحافظات من خلال استخدام التقنيات التي تضمن وصول خدمة الانترنت للمواطنين بالجودة المناسبة.



يذكر أن خدمة الانترنت في محافظة الحسكة متوقفة منذ اكثر من ثلاث سنوات إجراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية على تجهيزات السورية للاتصالات بالمحافظة.

سانا