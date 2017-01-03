مقتل وإصابة ستة عراقيين بتفجير إرهابي انتحاري غرب مدينة الرمادي
«وادي بردى» الحسم قريب ومسلحون ينتظرون دخول الجيش لتسليم أنفسهم
انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري بعد اتهامه في قضية «الرشوة الكبرى»
الجهات المختصة تطالب بإتمام المصالحة في كناكر
21 باصاً أخضر لا تزال محتجزة في الفوعة وكفريا وأهالي البلدتين يناشدون لاستكمال اتفاق حلب كاملاً
غارات التحالف السعودي في اليمن تقتل 11 مدنياً
مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في هجوم إرهابي ببغداد
وقف إطلاق النار مستمر.. والقضاء على العشرات من الدواعش
الأزمة استهلكت 3 مبعوثين أمميين حتى اليوم … ثالث مبادرة لوقف إطلاق النار في عمر الأزمة فهل تنجح؟
المطران كبوجي: مسيرة طويلة من النضال
وزير المالية يصدر قراراً بنقل 46 موظفاً بسبب «الترهل»
ميليشيات وادي بردى ترفض الخروج وتريد إبقاء سيطرتها على المنطقة
قوات روسية تقيم مقراً عسكرياً في «الشيخ مقصود»
المعلم بعد لقائه ولايتي: الهدنة خطوة نحو حوار سوري سوري دون أي تدخل خارجي
مقتل تسعة أشخاص جراء تفجيرين إرهابيين نفذهما انتحاريان في بغداد

الإتصالات تتعاقد مع مزود إنترنت لتقديم الخدمة لمحافظة الحسكة عبر البث الفضائي

أعلنت وزارة الإتصالات والتقانة أن الشركة السورية للاتصالات تعاقدت مع “مزود خدمة إنترنت” لتزويد محافظة الحسكة بالإنترنت وذلك من خلال تقنية نقل الانترنت عبر البث الفضائي وباستخدام بوابات وتجهيزات الشركة.

و بينت الوزارة أن تأمين مزود إنترنت للمحافظة هو” حل استثنائي ومؤقت لتعذر إعادتها وفق التقنيات والبدائل الفنية المتاحة” لافتة إلى أن ” الإشتراك غير ملزم للمشتركين الحاصلين على الخدمة سابقا كونه سيوقف العمل به بعد عودة الخدمة عبر الكوابل الضوئية”.

وأعربت السورية للاتصالات عن أملها في أن يكون هذا الحل ملبيا لاحتياجات الشريحة الراغبة بالحصول على الخدمة وخاصة أنه سيزيد من تكلفة أجور هذه الخدمة نظراً لارتفاع تكاليف هذه التقنية مبينة أن هذا الحل يأتي في إطار حرص الوزارة والشركة السورية للاتصالات على تأمين الانترنت لكافة المحافظات من خلال استخدام التقنيات التي تضمن وصول خدمة الانترنت للمواطنين بالجودة المناسبة.

يذكر أن خدمة الانترنت في محافظة الحسكة متوقفة منذ اكثر من ثلاث سنوات إجراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية على تجهيزات السورية للاتصالات بالمحافظة.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.