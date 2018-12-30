الأيكونومست : سورية ستكون أعلى دولة في معدل النمو الاقتصادي عام 2019

أكدت مجلة الأيكونومست البريطانية أن 2019 سيكون عاما من الارتفاعات اللافتة لبعض دول العالم وفي مقدمتها سورية حيث توقعت أن تصبح سورية أعلى دولة في معدل النمو الاقتصادي في عام 2019.



‎وقالت المجلة المتخصصة في الاقتصاد في تقرير متلفز لها ” أنه من المرجح أن تكون الدولة ذات النمو الأسرع في العام 2019 هي سورية التي تحاول الارتداد من سنوات الحرب” متوقعة نمو الاقتصاد السوري بنسبة 10بالمئة كأعلى معدل نمو بالعالم.



كما كان للولايات المتحدة الأمريكية نصيب من الارتفاعات التي توقعتها الأيكونومست حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يفوق فيها عدد المواليد بين عامي 1946 و 1964 عدد الأجيال الذين ولدوا بين عامي 1981 و 1996 .



ورأت المجلة أن 2019 هو العام الذي سيصبح فيه نصف سكان العالم متصلاً بالإنترنت حيث سيأتي العديد من هؤلاء المستخدمين الجدد من الهند فيما سيتباطأ النمو الصيني لكن طموح الصين لا يزال مرتفعا حيث تتنافس مع تركيا لفتح أكبر مطار في العالم قرب بكين سيكون قادرا على استيعاب 100 مليون مسافر سنويا وسيساعد على جعل الصين أكبر مصدر للسياح على هذا الكوكب .



كما سيكون 2019 عام لارتفاعات الجديدة لسوق المخدرات القانوني الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 40٪ إلى 18 مليار دولار بفضل تغيير القوانين في كندا وأجزاء من أمريكا.



ترجمة صاحبة الجلالة