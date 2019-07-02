الأول من أيلول بدء العام الدراسي القادم

حددت وزارة التربية يوم الأحد 1 أيلول القادم موعداً لبدء العام الدراسي 2019-2020.



وفي بيان لها تلقت ذكرت الوزارة أن الأول من أيلول القادم سيكون موعد بدء العام الدراسي القادم في المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها جميعها وما في حكمها بأنواعها كلها وبمستويات مراحلها “رياض الأطفال والتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة والشرعية والثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية” والمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التربية.



وحددت الوزارة يوم الأحد 25-8-2019 موعداً لبدء دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين.



وكانت وزارة التربية أصدرت أمس الأول برنامج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بمختلف فروعها العلمي والأدبي والمهني والشرعية لعام 2019.