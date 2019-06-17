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الأوقاف: السعودية ما زالت تمنع السوريين من أداء الحج للعام الثامن

أكدت وزارة الأوقاف أنه لم يطرأ أي جديد فيما يخص فريضة الحج، وبأن السعودية ما زالت تقوم بمنع الحجاج السوريين من أداء فريضة الحج للعام الثامن على التوالي.


وبينت الوزارة في بيان لها أن الإعلان عن استقبال طلبات الحج في إدارة الهجرة والجوازات هو من باب الاحتياط لأن عملية تقديم الطلبات تستغرق أكثر من شهرين على أمل أن نتمكن من إعادة إجراءات شؤون الحج لنصابها الحقيقي.


وأكدت الوزارة أن أي جديد يطرأ سوف يتم الإعلان عنه للمواطنين عبر موقع وزارة الأوقاف.


وحملت وزارة الأوقاف السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب العربي السوري من أداء هذا الركن العظيم من أركان وشعائر الإسلام للعام الثامن على التوالي.