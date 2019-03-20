الأوضاع الأمنية والميدانية في الجولان خلال 48 ساعة الماضية

جعفر ميا :

• شهدت أجواء الجولان المحتل عصر اليوم تحليقاً لطيران العدو الإسرائيلي من أطراف مرتفعات جبل الشيخ باتجاه بحيرة طبريا في عمق الأراضي المحتلة.



• حركة نشطة ومكثفة لقوات الأمم المتحدة "الإندوف" لوحظت في القنيطرة والغوطة الغربية خلال اليومين الماضيين، مع تسيير دوريات على خط وقف إطلاق النار في خان أرنبة وحضر وطرنجة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة لدوريات مماثلة في بلدة الرفيد أقصى الريف الجنوبي المتداخل إدارياً مع ريف درعا الغربي.



• بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن شرطتها العسكرية هيأت الظروف المناسبة لعمل القوات الأممية على طرفي الجولان؛ قامت هذه القوات بتأهيل نقطة عين النورية بشكل كامل، مع استمرار العمل لتأهيل نقطة جباثا الخشب، ولاحقاً تأهيل نقاط المراقبة التي تقع في حوض اليرموك الذي كان تحت سيطرة تنظيم داعش.



• لا وجود حتى اللحظة لقوات من دول أمريكا الجنوبية "البيرو، الإورغواي" في القنيطرة، واقتصار الضباط اللاتينيين على قوات "الإنتسو" التي تأسست عام 1948 لمراقبة الهدنة بين العدو الإسرائيلي والعرب، وخلال الحروب الأخيرة في الشرق الأوسط أُلحقت بقوات الإندوف في الجولان واليونيفيل في لبنان مع تواجد قليل في سيناء المصرية.