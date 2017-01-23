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الأمين القطري المساعد لحزب البعث: كل مسؤول أولاده خارج الوطن هرباً من العسكرية يجب أن يفصل

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي هلال هلال أن “كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فوراً و يعفى من مهامه”.

وقال هلال خلال مؤتمر بشعبة الخطوط الأمامية في القنيطرة، بحسب موقع “الوطن أون لاين”، أن “هناك من يجلس بالمؤتمرات ويقوم بالتنظير على الآخرين وابنه خارج القطر هارباً من الخدمة العسكرية”.

مشدداً أن “كل مسؤول أولاده خارج الوطن لهروبهم من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فوراً ويعفى من مهامه”.

ولفت هلال إلى أن حزب البعث “لم يعد يجبر أحد على الانتساب لصفوفه لأن تلك الخطوة كانت إحدى الطرق القاتلة بدخول عدد من أعداء الوطن إلى صفوفه”، مضيفاً أن “العدد لم يعد يعني حزب البعث لأن عشرة فاعلين أفضل من مئة بالاسم فقط”.

وبين هلال أن “البعث اكتفى من الأعداد الوهمية، حيث كان عدد البعثيين قبل الأزمة ثلاثة ملايين وعندما طلب من إحدى المحافظات عدد من الحزبيين لم نجدهم”.

يشار إلى أن هلال هلال يعتبر من المجددين في فكر حزب البعث وربطه بالممارسة، حيث يعتبر مؤسس ما عرف لاحقاً بـ “ كتائب البعث“ وهي قوة عسكرية قوامها أعضاء من حزب البعث رديفة للجيش العربي السوري ، عندما كان أميناً لفرع حلب لحزب البعث في بداية الحرب على سوريا.

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