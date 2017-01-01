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الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يتسلم مهامه رسميا ويدعو لجعل 2017 عاما للسلام

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل من أجل تحقيق هدف مشترك خلال العام الجديد يتمثل في وضع السلام في المرتبة الأولى وعلى رأس الأولويات.

دعوة غوتيريش هذه جاءت في أول رسالة له بعد توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قال إن السؤال الذي يزعجه هو كيفية مساعدة ملايين الناس الذين تحاصرهم النزاعات ويعانون بسبب حروب لا تلوح لها نهاية في الأفق، مضيفا أن لا أحد ينتصر في هذه الحروب، فكل من فيها خاسرون.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المدنيين يتعرضون للقصف المدمر، ليقع النساء والأطفال والرجال بين قتيل وجريح، ويضطر غيرهم إلى النزوح من منازلهم في حالة من الحرمان والعوز.

ومع قدوم عام جديد دعا غوتيريش إلى جعل عام 2017 عاما يسعى فيه الجميع، من مواطنين وحكومات وقادة، إلى تجاوز الخلافات وجعل السلام غاية ودليلا.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة الجميع الانضمام إليه في الالتزام بإحلال السلام في الحاضر والمستقبل، وجعل 2017 عاما للسلام.

المصدر: وكالات

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