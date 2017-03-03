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الأمن المصري يقضي على ثلاثة إرهابيين في الجيزة

قضت قوات الأمن المصرية على 3 إرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار معهم في محافظة الجيزة.

وذكر مصدر أمني مصري أن معلومات وردت لجهاز الأمن الوطني تفيد باختباء 3 عناصر إرهابية بأحد المناطق السكنية في دائرة قسم شرطة الهرم حيث خرجت قوة أمنية للمكان المذكور وتم الاشتباك مع الإرهابيين الثلاثة والقضاء عليهم ومصادرة السيارة التي كانت بحوزتهم إضافة إلى الأسلحة النارية.

وكانت القوات المصرية قضت على ستة إرهابيين تكفيريين خلال عمليات قامت بها شمال سيناء أمس الأول.

وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش” والإخوان المسلمين الإرهابيان وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة في سيناء.

وكالات

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