الأمن اللبناني يوقف شخصاً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي

أوقف الأمن العام اللبناني فلسطينياً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومحاولته السفر إلى سورية والالتحاق بصفوف التنظيم.



وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان في إطار متابعة المجموعات الإرهابية ورصد نشاطاتها داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تم توقيف الإرهابي ه /ح لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي.



وأشارت المديرية إلى أن الموقوف اعترف خلال التحقيق معه بأنه تواصل مع بعض الارهابيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم ابن خالته الذي التحق بتنظيم داعش في سورية حيث حرضه الأخير على المغادرة إلى سورية للقتال إلى جانب التنظيم.



وأوضحت المديرية أن الموقوف ومن خلال سعيه للمغادرة إلى سورية تعرف على اللاجئ الفلسطيني في لبنان م/ع الذي ينشط في تهريب المقاتلين من مخيم عين الحلوة إلى سورية وكان بصدد تنسيق عملية انتقاله إلى الرقة بواسطة التهريب إلا أن توقيفه حال دون ذلك.



وكان الأمن العام اللبناني أوقف أمس إرهابيا في البقاع التحق بتنظيم داعش الإرهابي وحضر للقيام بعمليات إرهابية في سورية.

وكالات