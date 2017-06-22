صالح: عمل لجنة الأمن الوطني لم يتطور خلال الحرب … بعد الخلاف.. التصويت يحسم أمر اللجان في مجلس الشعب
تعاون إسرائيلي أردني لمواجهة النفوذ الإيراني
الجيش يدك «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» يتفرج
ميليشيات وأكاذيب وعنصرية كردية تسمم بيئة عفرين
المحكمة الدستورية العليا بمصر توقف الأحكام حول تيران وصنافير
القضاءعلى العشرات من إرهابيي “داعش” و “ النصرة” بدير الزور ودرعا وريف السويداء
الأمن اللبناني يوقف شخصاً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي
مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي: تثبيت عدد من اللجان وتغيير مهام بعضها
الأمم المتحدة: لقاءات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين
الجيش يتقدم في بادية دمشق وجبهات درعا تشتعل
قسد: أكثر من ألف مقاتل أميركي معنا!
«التيار الحازمي» و«الجهادي» جاك
توقف تقدم «قسد» في جبهات الرقة ومجازر التحالف تتواصل
حدث في مجلس الشعب خلال احتدام النقاش حول تعديلات النظام الداخلي
قياديان من الوعر قتيلان في الباب

الأمن اللبناني يوقف شخصاً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي

أوقف الأمن العام اللبناني فلسطينياً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومحاولته السفر إلى سورية والالتحاق بصفوف التنظيم.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان  في إطار متابعة المجموعات الإرهابية ورصد نشاطاتها داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تم توقيف الإرهابي ه /ح لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي.

 وأشارت المديرية إلى أن الموقوف اعترف خلال التحقيق معه بأنه تواصل مع بعض الارهابيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم ابن خالته الذي التحق بتنظيم داعش في سورية حيث حرضه الأخير على المغادرة إلى سورية  للقتال إلى جانب التنظيم.

وأوضحت المديرية أن الموقوف ومن خلال سعيه للمغادرة إلى سورية تعرف على اللاجئ الفلسطيني في لبنان م/ع الذي ينشط في تهريب المقاتلين من مخيم عين الحلوة إلى سورية وكان بصدد تنسيق عملية انتقاله إلى الرقة بواسطة التهريب إلا أن توقيفه حال دون ذلك.

 وكان الأمن العام اللبناني أوقف أمس إرهابيا في البقاع التحق بتنظيم داعش الإرهابي وحضر للقيام بعمليات إرهابية في سورية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.