الأمن اللبناني يوقف خمسة أشخاص بتهمة التجسس لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الأمن اللبناني خمسة أشخاص بتهمة التجسس لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني قولها في بيان .. إن “الموقوفين هم لبنانيان وفلسطيني لاجئ في لبنان ونيباليتان” موضحا أنهم اعترفوا بعد التحقيق معهم بما نسب إليهم وأنهم أجروا اتصالات بأرقام تابعة لسفارات العدو الإسرائيلي في كل من تركيا والأردن وبريطانيا والنيبال بهدف العمل لمصالحه وتزويده بمعلومات.

وكالات