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الأمن اللبناني يوقف خلية إرهابية تضم أربعة لبنانيين

أعلنت مديرية الأمن العام في لبنان اليوم توقيف خلية ارهابية تضم أربعة لبنانيين.

وقالت المديرية في بيان ..” في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها وبنتيجة عملية رصد نوعية أوقفت المديرية اربعة لبنانيين لتأليفهم خلية ترتبط بتنظيم إرهابي وتنشط لصالحه”.

ولفت البيان إلى أنه وبنتيجة التحقيق مع الإرهابيين اعترف أحدهم بتأييده لتنظيم إرهابي وتجنيده الشبان لحساب التنظيم وقيامه مع آخرين بنشر وبث أفكار واصدارات التنظيم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب وحثهم على الإلتحاق بصفوف التنظيم الارهابي إضافة إلى تحضيره للسفر الى مدينة الرقة في سورية عبر تركيا للإلتحاق بصفوف التنظيم.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الأربعة أحيلوا بعد انتهاء التحقيقات معهم إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.

وكانت مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام أوقفوا الاسبوع الماضي خلية خطيرة تضم 14 إرهابيا تعمل في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وكالات

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