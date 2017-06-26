الأمن اللبناني يوقف أصالة نصري في مطار بيروت لحيازتها مخدرات

أوقفت قوى الأمن الداخلي اللبناني أمس المغنية أصالة نصري في مطار بيروت الدولي لحيازتها مخدرات.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت أوقفت نصري أثناء مرورها على نقطة التفتيش بعد أن “ضبطت بحوزتها حوالي غرامين من مادة الكوكاكين موضوعة في علبة بلاستيكية صغيرة الحجم”.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم على الفور تحويل نصري إلى الجهات المختصة ومن ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي حولها بدوره إلى القضاء المختص للبت بالقضية.



وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن القاضي كلود كرم قرر إطلاق سراح المغنية نصري بموجب إقامتها في بيروت على أن تخضع مرة أخرى لتحليل دمها.

وكالات