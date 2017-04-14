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الأمن اللبناني يوقف أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين شمال البلاد

أوقفت قوى الأمن اللبناني أمس الإرهابي جلال منصور أحد أبرز المطلوبين الخطرين بقضايا إرهابية في مناطق الشمال اللبناني.

وذكرت مديرية الامن اللبناني في بيان: أن “الإرهابي كان ينتحل اسما مستعارا بهدف إخفاء هويته وقام بتغيير ملامح شكله الخارجي” مشيرة إلى أن قوة خاصة داهمته وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

ولفت البيان إلى أن الإرهابي المذكور اعترف بانتمائه إلى مجموعة الإرهابيين شادي المولوي وأسامة منصور وبمبايعة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وبمشاركته في المعارك ضد الجيش اللبناني بهدف إعلان “إمارة إسلامية” في منطقة الشمال.

وأوضح البيان أن الإرهابي أقر باختطافه مع مجموعته أحد العسكريين في مدينة طرابلس ومتاجرته بالأسلحة الحربية ونقلها لمصلحة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتجنيد أشخاص لمبايعة التنظيم المذكور ثم إرسالهم إلى سورية.

وكان الأمن اللبناني أوقف مطلع الشهر الجاري إرهابيا ينتمي إلى تنظيم “داعش” عمل على تسهيل انتقال أشخاص أجانب للالتحاق بالتنظيم الإرهابي في سورية.

وكالات

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