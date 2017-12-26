الأمن اللبناني يعتقل المسؤول الشرعي لـ(داعش) في البقاع

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الأمن ألقت القبض على ما يسمى بالمسؤول الشرعي لـ(داعش) في البقاع، موضحة أنه دخل إلى لبنان خلسة قادماً من الرقة.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، في بيان لها: أنه “نتيجة الرصد والمتابعة، فقد تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي”.