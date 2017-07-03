الأمن اللبناني يعتقل إرهابيا منتميا إلى”النصرة “

أوقف الأمن العام اللبناني شخصا لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.



وأفاد الأمن العام اللبناني في بيان له اليوم بأن الإرهابي يحمل الجنسية السورية وتم توقيفه في بلدة دير عامص شرق صور جنوب لبنان لتواصله مع ” جبهة النصرة” الإرهابي.



وكان الأمن العام اللبناني أوقف أمس فلسطينيا لانتمائه إلى مجموعات إرهابية فيما أوقف إرهابيا سوريا في البقاع في ال 20 من حزيران الماضي التحق بتنظيم “داعش” الإرهابي وحضر للقيام بعمليات إرهابية في سورية.

وكالات