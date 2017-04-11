الأمن العام يوقف لبنانيين اثنين لانتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي

أوقف الأمن العام اللبناني أمس لبنانيين اثنين لارتباطهما بتنظيم “داعش” الإرهابي.



وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها أمس: “إنه في إطار متابعة تحركات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقتين تم إيقاف اللبنانيين ” س.ر” و “م.ط” لانتمائهما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والعمل لصالحه على الأراضي اللبنانية”.



وأوضح البيان “إنه بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما وأن الأول أقدم خلال العام 2014 على المشاركة مع آخرين في تشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي تعمل على تجنيد أشخاص لصالح التنظيم المذكور بهدف نقلهم إلى الداخل السوري بالإضافة إلى تحضير مجموعة عسكرية وتدريب أعضائها تمهيداً لإعلان إمارة الشمال كما أقدم خلال شهر أيلول من العام 2014 على مراقبة ورصد تحركات أحد العناصر الأمنية في منطقة الشمال بهدف تصفيته إلى جانب نقل الأسلحة بين المحاور إبان أحداث مدينة طرابلس الأخيرة”.



وأشار البيان إلى أن الثاني أقر بمبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي وخضع خلال العام 2015 لدورة عسكرية على استعمال الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورمي القنابل اليدوية.



وكانت مخابرات الجيش اللبناني أوقفت نهاية الأسبوع الماضي أربعة إرهابيين في طرابلس والشمال لانتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والعمل لصالحه.

وكالات