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الأمن العام اللبناني يوقف لبنانيا لانتمائه إلى تنظيم إرهابي

أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني لبنانيا لانتمائه إلى تنظيم إرهابي وتحضيره لتنفيذ عمل انتحاري في لبنان.

وقالت المديرية العامة في بيان لها اليوم: إن “قوات الأمن العام اللبناني ألقت القبض على اللبناني (أ.أ) في إطار متابعة نشاطات التنظيمات الإرهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان وبالتحقيق معه اعترف أنه انتمى بداية إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتابع دورة عسكرية على يد الإرهابي أسامة منصور وانتمى لمجموعته الإرهابية وشارك في أحداث طرابلس”.

وأضاف البيان: إنه بعد ذلك “تواصل الإرهابي الموقوف مع الإرهابي منصور حيث أعلمه أنه رشحه لتنفيذ عملية انتحارية وطلب إليه الاستعداد بانتظار تحديد الهدف واستلام حزام ناسف فوافق على ذلك”.

وأشار البيان إلى أنه على إثر ذلك “بدأ يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتعرف على عدد من الإرهابيين من تنظيم (داعش) فقدم البيعة للتنظيم المتطرف عبر الانترنت أمام المتزعم في التنظيم المدعو أبو أمينة السوري وتم تحضيره نفسيا لتنفيذ عملية انتحارية إلا أن توقيفه حال دون ذلك”.

وكان الجيش اللبناني ألقى القبض أمس على خليتين تابعتين لتنظيم “داعش” الإرهابي مؤلفتين من تسعة أشخاص في منطقتي البقاع وطرابلس شمال لبنان.

وكالات

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